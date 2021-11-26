Бишкек, 26 ноября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти, сообщил 26 ноября пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

«ГКНБ совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы Киргизии задержали бывшего члена совета директоров банка «Толубай» Алмаза Сарыбаева по подозрению в попытке захватить власть в стране.

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