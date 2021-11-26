* запрещённая в России организация

Кабул, , 10:04 — REGNUM *Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что движение будет приветствовать деятельность российских бизнесменов в Афганистане и примет законы, облегчающие ведение ими дел.

Как передает информационное агентство Mehr, пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Сухейль Шахин сообщил в Дохе, Катар, что движение поддерживает деятельность российских предпринимателей в Афганистане.

«Мы призываем российских бизнесменов, инвесторов и предпринимателей приехать в Афганистан, — сказал он. — Мы с радостью встретим их и создадим все необходимые условия.

Шахин добавил, что в Афганистане есть законы, которые облегчат работу инвесторов, добавив, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) высоко оценит и приветствует российские инвестиции в Афганистан».

Следует отметить, что экономическая ситуация в Афганистане очень серьезная.

Ранее Amnesty International заявила, что международное сообщество должно немедленно снизить финансовые ограничения в отношении Афганистана, которые затрудняют доставку продуктов питания, предоставление медицинских и других основных услуг, и ставят под угрозу жизни миллионов людей.

В заявлении говорится: «Серия приостановок международной помощи, замораживание активов афганского правительства, а также международные санкции против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввергли страну, которая в настоящее время переживает высокий уровень бедности, в полномасштабный экономический кризис».

Организация Объединенных Наций также выпустила срочное предупреждение о том, что, если не будет предпринято никаких действий для поддержки банков Афганистана, финансовая система страны через несколько месяцев рухнет.