Москва, 26 ноября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. После двух дней стабильных торгов с символическим медвежьим уклоном, сегодня, 26 ноября, нефть марки Brent резко ускорила снижение, снова пробив уровень $80 за баррель, который уже утратил свою психологическую значимость, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефть

«Перед началом торгов в Европе фьючерсы торговались неподалеку от внутридневных минимумов, отмеченных в районе $78,75 за баррель.

Прежде всего, нефть потянулась вниз вслед за остальными рисковыми активами, напуганными новым штаммом коронавируса, обнаруженным в Южной Африке.

По предварительным оценкам, эта разновидность коронавируса опаснее «Дельты», и пока не известно, как с ним справляется вакцина.

На этом фоне Сингапур и Япония уже объявили о закрытии границ с Южной Африкой, и последовать их примеру могут остальные страны, что будет сопровождаться падением спроса на авиатопливо.

Не менее важным фактором давления на Brent стали сообщения от источников в ОПЕК о том, что реализация нефти из резервов группой крупных потребителей повлечет существенное увеличение профицита в следующем году и уже в феврале избыток достигнет 3,7 млн баррелей в сутки.

При этом интрига в преддверии встречи ОПЕК+ только усиливается, поскольку пока члены альянса не дают четких намеков на замедление наращивания добычи.

Учитывая эти факторы, а также крепкий доллар и тонкие торги из-за праздников в США, понижательные риски на рынке будут сохраняться в краткосрочной перспективе, но потенциал развития импульса на данный момент представляется ограниченным.

Причем если фьючерсы смогут удержаться над зоной $78,50, торговая неделя для Brent завершится на положительной территории», — считает эксперт.

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