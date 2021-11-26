Пермь, , 10:02 — REGNUM Еще одна авиакомпания получила допуск на прямые рейсы из Перми на курорты Египта. Разрешение Росавиация выдала «Икару», сообщают СМИ.

Самолет manolofranco

Авиакомпания сможет совершать вылеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Рейсы по маршруту возможны семь раз в неделю.

Стоит отметить, сейчас перелеты из Перми в Египет совершают компании «Россия», «Северный ветер» и Azur Air. Добавим, авиасообщение Перми и Египта после долгого перерыва возобновилось в сентябре 2021 года. Первый рейс был выполнен 11 сентября в Хургаду.

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