Колпино, Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Перед судом Колпинского района Санкт-Петербурга предстанет женщина, которая дома родила ребенка и, подумав что он умер, оставила на чердаке многоэтажки. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале февраля 2021 года на чердаке многоэтажного жилого дома дворником ЖКС-1 был обнаружен пакет, который он отнес к мусорному контейнеру, и уже там обнаружилось, что было завернуто в цветастое одеяло. Как выяснилось, ребенка родила дома в состоянии наркотического опьянения местная жительница. После чего посчитав, что он не жизнеспособен, оставила его на чердаке.

Ей было предъявлено обвинение по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности, то есть заведомое оставление в опасности без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случае если виновный сам поставил его в опасное для жизни состояние).

«Смерть новорожденного наступила от родовой травмы, которую можно было избежать при своевременном обращении за медицинской помощью, — уточнили в прокуратуре. — Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу».

Отметим, в случае, если суд признает вину обвиняемой, ей грозит штраф до 80 тыс. рублей или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы до 360 часов. Либо исправительные, принудительные работы до одного года, арест до трех месяцев или лишение свободы до одного года.

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