Самара, , 10:04 — REGNUM Вопрос компенсации всем фитнес-центрам в Самарской области жилищно-коммунальных расходов за последние две недели октября поручил проработать глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Данный вопрос был поднят представителем одного из фитнес-клубов на встрече главы региона с бизнес-сообществом области.

Сообщается, что в настоящее время в Самарской области эта мера поддержки действует лишь для тех клубов, у которых площадь залов более одной тысячи квадратных метров.

«Дмитрий Азаров поручил областному минспорта рассмотреть возможность предоставления этой меры поддержки для всех представителей фитнес-индустрии — вне зависимости от площади залов. При этом необходимо рассчитать сумму средств на компенсацию услуг ЖКХ и за первые две недели ноября», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут оказать господдержку стартапам.