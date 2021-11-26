Кемерово, , 10:01 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин и командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше встретились с родственниками погибших шахтеров. Об этом сообщает телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Власти встретились с родственниками горняков из шахты «Листвяжная» Телеграм-канал «Кузбасс. Официально»

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«Юрий Ше рассказал о ходе спасательной операции 25 ноября, Сергей Цивилев сообщил о дальнейшем плане горноспасательных работ. Всего на данный момент спасатели смогли достать на поверхность шесть тел — трёх горняков (двое из них опознаны) и трёх спасателей (их имена известны)», — уточняется в сообщении.

Следующая встреча с близкими пострадавших запланирована на вторник, 30 ноября, в 10:00 — к этому времени должна появиться ясность о перспективе дальнейших работ.