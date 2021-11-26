Нур-Султан, , 10:00 — REGNUM На пленарном заседании Сената принят закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи». Об этом сообщает BAQ.KZ.

По словам заместителя министра обороны Руслана Шпекбаева, Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Киргизия об оказании безвозмездной военно-технической помощи было подписано 2 марта 2021 года во время государственного визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Казахстан.

«Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества, боеприпасов и специального оборудования кыргызской стороне. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до города Койташ Кыргызской Республики», — сказал он.

Руслан Шпекбаев отметил, что киргизская сторона не передает полученное военное имущество или право на его использование третьей стороне, и передача военного имущества Киргизии не повлияет на состояние боевой готовности и обороноспособности Казахстана.

По словам вице-министра, данная помощь оказывается из сверхнормативных запасов текущего довольствия вооруженных сил Казахстана.

«В связи со сложившейся ситуацией в области безопасности прилегающих районов Центрально-Азиатского региона, зоны ответственности ОДКБ, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности, оказание военно-технической помощи усилит возможности Кыргызскойвооруженных сил по их отражению», — объяснил представитель министерства обороны в Сенате.