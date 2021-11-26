Москва, , 10:00 — REGNUM В столице России в пятницу, 26 ноября, ожидается облачная погода и порывистый ветер. Температура воздуха в городе составит +1… +3 °C. Об этом 26 ноября рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Снег с дождем в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня мы ожидаем облачную погоду, во второй половине дня местами возможны небольшие осадки, в Москве +1… +3 °C, по области −1… +4 °C. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду, в порывах может достигать 12−13 метров в секунду», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что атмосферное давление в Москве будет слабо расти и составит 741 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура выше климатической нормы ожидается в конце ноября в центральной части Европейской России.