Калуга, 26 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Калуге вопрос введения QR-кодов вызвал широкую полемику 25 ноября на заседании круглого стола, организованного региональной Общественной палатой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На заседании круглого стола областной Общественной палаты обсудили введения QR-кодов

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Модератором дискуссии по обсуждению законопроектов о QR-кодах выступила председатель Общественной палаты области ГалинаДонченкова. Участники дискуссии провели экспертизу двух законопроектов, касающихся введения QR-кодов. Один из них вносит изменения в Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», второй — в Воздушный кодекс РФ и в Устав железнодорожного транспорта России. Инициативы направлены на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках встречи свои предложение аргументированно высказали региональные парламентарии, представители Общественной палаты, учреждений здравоохранения, общественных организаций, конфессий, средств массовой информации, бизнес-сообщества. Все, у кого сформировалось мнение, могли воспользоваться «открытым» микрофоном. Большинство участников заседания одобрили предложения по изменению законодательства, но с существенными поправками. Прозвучавшие на встрече мнения будут рассмотрены, учтены и направлены губернатору, в региональное Законодательное собрание и федеральную Общественную палату.

Ранее губернатор области Владислав Шапша в социальных сетях обратился к жителям региона с призывом принять участие в обсуждении с помощью чат-бота. На сегодняшний день с законопроектами ознакомились около 2746 человек, предложения и замечания в ходе опроса оставили 1244 из них. Жители области, прежде всего, обращали внимание на необходимость доработки документов и приведение их в соответствие Конституции РФ (55%), определения порядка выдачи QR-кодов тем, кто имеет высокий титр антител, но официально не болел COVID-19 (27%) и тем, кто имеет медотвод (18%).

«Сегодня, когда мы с вами услышали друг друга, убедились в следующем. Проект закона — очень важный и нужный документ. Введение QR-кодов потребует детальной проработки — люди не должны оказываться в усложненных условиях с их предоставлением», — отметила председатель Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова.