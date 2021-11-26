Сеул, , 09:56 — REGNUM Военные Южной Кореи и США внимательно следят за деятельностью КНДР в ракетно-ядерной сфере. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Две Кореи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Известно, что таким образом представитель министерства прокомментировал недавние публикации ряда СМИ о том, что ядерный комплекс КНДР в Йонбёне продолжает работать.

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«Правительство продолжает внимательно следить за ракетно-ядерной программой КНДР в тесной координации с США», — сообщил представитель министерства в ходе брифинга.

Он также добавил, что правительство Южной Кореи отслеживает возможные мероприятия в КНДР, посвященные запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты в 2017 году.

Как отметили в министерстве, пока в Северной Корее не замечено какой-либо необычной активности.