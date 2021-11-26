Сеул, 26 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Военные Южной Кореи и США внимательно следят за деятельностью КНДР в ракетно-ядерной сфере. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

Известно, что таким образом представитель министерства прокомментировал недавние публикации ряда СМИ о том, что ядерный комплекс КНДР в Йонбёне продолжает работать.

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«Правительство продолжает внимательно следить за ракетно-ядерной программой КНДР в тесной координации с США», — сообщил представитель министерства в ходе брифинга.

Он также добавил, что правительство Южной Кореи отслеживает возможные мероприятия в КНДР, посвященные запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты в 2017 году.

Как отметили в министерстве, пока в Северной Корее не замечено какой-либо необычной активности.