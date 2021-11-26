Москва, , 09:55 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) департамент городского имущества направил письма с предложением новых квартир по программе реновации 1844 москвичам, это 866 семей, сообщается на портале мэра столицы.

Новые дома по московской программе реновации Дарья Антонова © ИА REGNUM

Около 90% участников программы реновации — 1645 человек (685 семей) — уже определились с выбором и въедут в новые квартиры до конца 2021 года. Новые дома построены в поселении Мосрентген и в городском округе Троицк.

В Новой Москве в программу реновации включён 251 дом, где живут около 22 тыс. человек. За время реализации программы реновации в ТиНАО новые квартиры получили жители 37 старых домов — 2648 москвичей (1155 семей).

ИА REGNUM ранее сообщало, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) по программе реновации строится 21 жилой дом на четырех площадках.

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