Лондон, , 09:54 — REGNUM Власти Великобритании намерены отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией, пишет The Times со ссылкой на командующего сухопутными войсками Британии Ральфа Вуддисса.

Вылет из Британии

«Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники», — цитирует его газета.

Он добавил, что в Германии будут переброшены усовершенствованные версии танков Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие и транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не ведет никаких гибридных войн, Москва заинтересована в том, чтобы в Европе перестали считать РФ виновником всех бед.

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