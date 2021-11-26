Элиста, 26 ноября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Лицензию на открытие медицинского факультета получил Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова, сообщили в пресс-службе главы Республики Калмыкия.

Флаг Калмыкии

На новом факультете специалистов будут обучать по направлениям «Педиатрия» и «Лечебное дело».

«Особенно важно для нас, что мы осуществили наказ Героя Советского Союза Басана Бадьминовича Городовикова. Он уделял особое внимание подготовке кадров для народного хозяйства и мечтал об открытии в университете специальности «Ветеринария» и медицинского факультета. Теперь все это стало реальностью», — прокомментировал глава Калмыкии Бату Хасиков.

Глава региона добавил, что в настоящее время стоит задача привлечения кадров в здравоохранение, и этому должно способствовать открытие медицинского факультета в госуниверситете.

В настоящее время в состав Калмыцкого госуниверситета входят десять факультетов и институт калмыцкой филологии и востоковедения.