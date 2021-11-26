Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Тариф взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Петербурге в 2022 году не будет повышен и сохранится на уровне 2021 года. Об этом губернатор региона Александр Беглов сообщил в эфире телеканала «78».

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за капремонт

Чтобы «заморозить» тариф, в проекте бюджета 2022 года на 3 млрд рублей увеличено финансирование регионального Фонда капитального ремонта МКД в Петербурге.

По словам губернатора, рост платы за коммунальные услуги в 2022 году в Петербурге будет ниже инфляции более чем вдвое.

«Правительство России установило для Санкт‑Петербурга на 2022-й год предельный индекс роста тарифов на уровне 6,3%. Это касается платежей за холодную и горячую воду, водоотведение, электричество, отопление и газ. Совместно с городским парламентом мы проделали большую работу и согласовали с федеральным центром снижение этого показателя. В результате рост тарифов для петербуржцев, в том числе на тепло и горячее водоснабжение, не превысит 3,5%. Это произойдет не с 1 января, а с 1 июля 2022 года», — отметил Александр Беглов.

Напомним, в 2021 году доля городского бюджета в оплате капремонта многоквартирных домов составляет всего 7,2%, всё остальное обеспечивают жители своими взносами по квитанциям, для чего с 2021 года тарифы были увеличены в среднем на 3 рубля за квадратный метр. Чиновники Смольного неоднократно сетовали, что в Петербурге «слишком низкие» тарифы на капремонт по сравнению с другими регионами.