Тегеран, , 09:50 — REGNUM Соболезнования в связи с аварией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выразил МИД Ирана. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба иранского министерства иностранных дел.

Свеча webandi

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»

«МИД Ирана выражает соболезнования семьям погибших в связи с трагическим инцидентом», — приводит пресс-служба слова официального представителя иранского МИД Саида Хатибзаде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе, где в результате взрыва на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека.