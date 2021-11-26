Хельсинки, , 09:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин очень хорошо отозвался о предложении оживить «дух Хельсинки», когда общался со своим финским коллегой Саули Ниинистё на встрече в Москве. Об этом сам президент Финляндии рассказал в опубликованном 25 ноября интервью немецкой газете Die Welt.

Встреча Владимира Путина и Саули Ниинистё Kremlin.ru

Речь идёт о принципах из Хельсинкского заключительного акта, который был подписан в 1975 году в столице Финляндии и лёг в основу деятельности ОБСЕ. Ниинистё спросили, как Путин отреагировал на идею оживить эти принципы.

«Очень положительно», — сказал Ниинистё.

Финский лидер отметил, что президенту США Джо Байдену удалось найти эффективный канал диалога с Путиным, а это было необходимо, в том числе из-за обстановки на Украине.

По словам Ниинистё, его беспокоят действия Европы, а именно решение Совета ЕС отклонить переговоры с Путиным на высшем уровне. Неужели ЕС хочет быть в стороне, когда переговоры России и США касаются, хотя бы отчасти, будущего Европы, задался вопросом он.

Ниинистё также призвал обдумать проблематичную ситуацию со снабжением Европы газом в контексте ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путин и Ниинистё прошла в Кремле 29 октября.

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