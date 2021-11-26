Пермь, , 09:49 — REGNUM Пермский государственный национальный исследовательский университет в 2022 году откроет профильный лицей в качестве структурного подразделения. Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник при ректорате ПГНИУ Юрий Айдаров.

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Он отметил, что первый на Урале становится первым вузом Прикамья, создавшим общеобразовательное подразделение. Лицей примет 75 учащихся по трём профилям: технологическому, естественно-научному и социально-экономическому.

«Проект Пермского края «Профильные школы при вузах», в рамках которого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ставит задачу по усилению системы профориентации и самоопределения учащихся, реализуется в ПГНИУ», — сказал Айдаров.