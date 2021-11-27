Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи — трансляция
Вопросов много накопилось — Путин. Переговоры начались.
За последний год объем товарооборота России и Азербайджана увеличился на 11% — Путин.
Путин по благодарил президента Азербайджана за большое внимание, которое республика уделяет изучению русского языка. 304 русскоязычные школы находятся в этой стране.
Дискуссия по нагорно-карабахскому конфликту будет позднее — Путин.
Мы сейчас реализуем семь дорожных карт по подавляющему большинству сфер экономики и транспорта — Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования по поводу трагедии в шахте Кузбасса.
В 2022 году дипломатическим отношениям России и Азербайджана исполнится 30 лет. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Подробности в материале: Путин: стратегическое партнёрство РФ и Азербайджана развивается успешно
Хотел поблагодарить за то, что студентам Азербайджана созданы прекрасные условия для обучения в России — Ильхам Алиев.
В зоне ответственности российских миротворцев серьезных инцидентов за последний год не было — Ильхам Алиев.
Хотел бы ещё раз восхититься природой этого края, этой жемчужиной — президент Азербайджана про Сочи.
Около 34% школьников Азербайджана учатся на русском языке. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Читайте подробнее: Путин поблагодарил Алиева за поддержку русского языка в Азербайджане
Российские миротворцы играют позитивную роль в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Подробности в материале: Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе на переговорах с Алиевым
В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе серьёзных инцидентов не было. Об этом 26 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом: Алиев оценил работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе идёт удовлетворительно. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на трёхсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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Российской-армяно-азербайджанские переговоры по вопросу Нагорного Карабаха начались 26 ноября в Сочи на высочайшем уровне, сообщили в пресс-службе Кремля.
Подробности в материале: В Сочи начались переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
Армения, Азербайджан и Россия должны поддерживать и развивать добрососедские отношения друг с другом. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на трёхсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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Целью нынешней встречи глав России, Азербайджана и Армении является рассмотрение вопроса, как добиться улучшения ситуации в Нагорном Карабахе, а также развития этого субъекта и всего Закавказья, заявил 26 ноября президент РФ Владимир Путин на переговорах в Сочи.
Подробности в материале: Путин назвал цель встречи по Карабаху в Сочи
В Нагорном Карабахе предстоит сделать ещё немало работы для урегулирования проблемных вопросов. Об этом 26 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на трёхсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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Чем больше контактов будет установлено по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, тем лучше. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на трёхсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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О готовности Армении приступить к делимитации и демаркации границы с Азербайджаном заявил 26 ноября на трёхсторонней встрече в Сочи армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Читайте подробнее: Армения готова приступить к делимитации и демаркации границы
Армения и Азербайджан согласились создать механизмы демаркации и делимитации границ. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин по итогам трёхсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Читайте подробнее: Демаркация и делимитация — Путин назвал итоги встречи с Пашиняном и Алиевым
Россия рассчитывает на исполнение достигнутых договорённостей по демаркации и делимитации границ и других соглашений. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин по итогам трёхсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Совместное заявление подписали по итогам переговоров в Сочи 26 ноября российский президент Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Об этом: Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление
Итоги саммита Путина, Алиева и Пашиняна.
«Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми: создание механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами до конца года. Есть очень важный чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера. Здесь мы тоже заметно продвинулись вперёд. Мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера. О развитии экономических связей и прежде всего, в качестве первого шага говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, и автомобильного сообщения», — Путин.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трёхсторонние переговоры в Сочи — в них приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян — позволили искренне и обстоятельно обсудить ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе.
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Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Азербайджана и Армении в Сочи предложил сторонам начать обсуждение вопросов демаркации и делимитации границы.
По словам премьер-министра Армении Пашиняна, Баку и Ереван пришли к конкретным решениям по стабилизации в регионе.
Лидеры Азербайджана и Армении договорились о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации границы между двумя странами, а также разблокировании транспортных коридоров.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «За прошедший год серьёзных инцидентов в зоне ответственности (Нагорный Карабах) российских миротворцев не было».
Совместное заявление по итогам встречи в Сочи подразумевает проработку механизмов безопасности на границе между Азербайджаном и Арменией для обеспечения процессов демаркации и делимитации границы. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Путин на трехсторонней встрече с Пашиняном и Алиевым в Сочи заявил, что надеется на скорейшее решение по разблокированию транспортных коммуникаций в Карабахе.
Путин: «Отношения между Россией и Арменией носят стратегический, союзнический характер, имеют глубокие исторические корни. Мы этим очень дорожим и будем всячески поддерживать этот уровень наших контактов. В экономике Россия — крупнейший торгово-экономический партнёр Армении, крупнейший инвестор в армянскую экономику».
Из текста совместного заявления: «Российская Федерация будет и далее оказывать все необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе».
Трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как и год назад, можно снова назвать исторической, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Об этом: В Госдуме назвали исторической встречу Путина, Алиева и Пашиняна
Три главных итога встречи Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи. Их обнародовал президент РФ:
Что сказал Алиев. Главное.
Что сказал Пашинян. Главное.