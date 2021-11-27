В Сочи 26 ноября состоялись трёхсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления по Карабаху. Стороны обсудили вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Также Путин провел отдельные беседы с премьером Армении и президентом Азербайджана. Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась осенью 2020 года. Бои в этом регионе продолжались с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. При посредничестве России Азербайджан и Армения обязались полностью прекратить военные действия, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку были преданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в регион введены российские миротворцы. Предыдущая трёхсторонняя встреча прошла в начале января 2021 года: переговоры в Кремле длились около четырех часов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: В Кремле подчеркнули важность трёхстороннего заявления по Карабаху

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

14:51 26.11.2021 Вопросов много накопилось — Путин. Переговоры начались.

14:52 26.11.2021 За последний год объем товарооборота России и Азербайджана увеличился на 11% — Путин.

14:53 26.11.2021 Путин по благодарил президента Азербайджана за большое внимание, которое республика уделяет изучению русского языка. 304 русскоязычные школы находятся в этой стране.

14:54 26.11.2021 Дискуссия по нагорно-карабахскому конфликту будет позднее — Путин.

14:56 26.11.2021 Мы сейчас реализуем семь дорожных карт по подавляющему большинству сфер экономики и транспорта — Ильхам Алиев.

14:56 26.11.2021 Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования по поводу трагедии в шахте Кузбасса.

14:56 26.11.2021 В 2022 году дипломатическим отношениям России и Азербайджана исполнится 30 лет. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Подробности в материале: Путин: стратегическое партнёрство РФ и Азербайджана развивается успешно

14:56 26.11.2021 Хотел поблагодарить за то, что студентам Азербайджана созданы прекрасные условия для обучения в России — Ильхам Алиев.

14:58 26.11.2021 В зоне ответственности российских миротворцев серьезных инцидентов за последний год не было — Ильхам Алиев.

15:00 26.11.2021 Хотел бы ещё раз восхититься природой этого края, этой жемчужиной — президент Азербайджана про Сочи.

15:03 26.11.2021 Около 34% школьников Азербайджана учатся на русском языке. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Читайте подробнее: Путин поблагодарил Алиева за поддержку русского языка в Азербайджане

15:07 26.11.2021 Российские миротворцы играют позитивную роль в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Подробности в материале: Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе на переговорах с Алиевым

15:15 26.11.2021 В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе серьёзных инцидентов не было. Об этом 26 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом: Алиев оценил работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе

15:21 26.11.2021 Ильхам Алиев и Владимир Путин на встрече в Сочи. Цитата из видео. kremlin.ru

16:44 26.11.2021 Процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе идёт удовлетворительно. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на трёхсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Читайте также: В Карабахе создаются условия для нормальной мирной жизни — Путин

16:45 26.11.2021 Российской-армяно-азербайджанские переговоры по вопросу Нагорного Карабаха начались 26 ноября в Сочи на высочайшем уровне, сообщили в пресс-службе Кремля. Подробности в материале: В Сочи начались переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

16:51 26.11.2021 Армения, Азербайджан и Россия должны поддерживать и развивать добрососедские отношения друг с другом. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на трёхсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом: Путин объяснил интерес России в мирных отношениях Армении и Азербайджана

16:57 26.11.2021 Целью нынешней встречи глав России, Азербайджана и Армении является рассмотрение вопроса, как добиться улучшения ситуации в Нагорном Карабахе, а также развития этого субъекта и всего Закавказья, заявил 26 ноября президент РФ Владимир Путин на переговорах в Сочи. Подробности в материале: Путин назвал цель встречи по Карабаху в Сочи

17:01 26.11.2021 В Нагорном Карабахе предстоит сделать ещё немало работы для урегулирования проблемных вопросов. Об этом 26 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на трёхсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Читайте подробнее: Пашинян не согласился с оценкой Алиева хода мирного урегулирования

17:05 26.11.2021 Чем больше контактов будет установлено по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, тем лучше. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на трёхсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Читайте также: Путин приветствует участие ЕС в урегулировании карабахского конфликта

17:52 26.11.2021 Премьер-министр Армении в аэропорту Адлера. Источник: primeminister. am

18:00 26.11.2021 О готовности Армении приступить к делимитации и демаркации границы с Азербайджаном заявил 26 ноября на трёхсторонней встрече в Сочи армянский премьер-министр Никол Пашинян. Читайте подробнее: Армения готова приступить к делимитации и демаркации границы

18:58 26.11.2021 Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Источник: mil.ru

19:58 26.11.2021 Армения и Азербайджан согласились создать механизмы демаркации и делимитации границ. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин по итогам трёхсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Читайте подробнее: Демаркация и делимитация — Путин назвал итоги встречи с Пашиняном и Алиевым

20:07 26.11.2021 Россия рассчитывает на исполнение достигнутых договорённостей по демаркации и делимитации границ и других соглашений. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин по итогам трёхсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом: Путин подарил Алиеву и Пашиняну оливковые ветви

20:40 26.11.2021 Совместное заявление подписали по итогам переговоров в Сочи 26 ноября российский президент Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом: Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление

22:31 26.11.2021 Владимир Путин и Никол Пашинян на встрече в Сочи. Источник: primeminister. am

06:37 Итоги саммита Путина, Алиева и Пашиняна. «Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми: создание механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами до конца года. Есть очень важный чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера. Здесь мы тоже заметно продвинулись вперёд. Мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера. О развитии экономических связей и прежде всего, в качестве первого шага говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, и автомобильного сообщения», — Путин.

07:17 Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трёхсторонние переговоры в Сочи — в них приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян — позволили искренне и обстоятельно обсудить ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе. Читайте подробнее: Алиев заявил о желании «перевернуть страницу противостояния с Арменией»

07:59 Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Азербайджана и Армении в Сочи предложил сторонам начать обсуждение вопросов демаркации и делимитации границы. По словам премьер-министра Армении Пашиняна, Баку и Ереван пришли к конкретным решениям по стабилизации в регионе.

08:01 Лидеры Азербайджана и Армении договорились о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации границы между двумя странами, а также разблокировании транспортных коридоров.

08:02 Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «За прошедший год серьёзных инцидентов в зоне ответственности (Нагорный Карабах) российских миротворцев не было».

08:02 Совместное заявление по итогам встречи в Сочи подразумевает проработку механизмов безопасности на границе между Азербайджаном и Арменией для обеспечения процессов демаркации и делимитации границы. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

08:05 Путин на трехсторонней встрече с Пашиняном и Алиевым в Сочи заявил, что надеется на скорейшее решение по разблокированию транспортных коммуникаций в Карабахе.

08:13 Путин: «Отношения между Россией и Арменией носят стратегический, союзнический характер, имеют глубокие исторические корни. Мы этим очень дорожим и будем всячески поддерживать этот уровень наших контактов. В экономике Россия — крупнейший торгово-экономический партнёр Армении, крупнейший инвестор в армянскую экономику».

08:14 Президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи. Цитата из видео. kremlin.ru.

08:15 Из текста совместного заявления: «Российская Федерация будет и далее оказывать все необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе».

09:31 Трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как и год назад, можно снова назвать исторической, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Об этом: В Госдуме назвали исторической встречу Путина, Алиева и Пашиняна

10:23 Три главных итога встречи Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи. Их обнародовал президент РФ: [[[list-0]]]

10:24 Что сказал Алиев. Главное. [[[list-1]]]

10:24 Что сказал Пашинян. Главное. [[[list-2]]]