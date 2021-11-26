Волгоград, 26 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Десятиэтажный дом ЖК «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда введён в эксплуатацию. Это самый крупный долгострой региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

Дом №10 по улице 64-й Армии уже подключили к инженерным сетям. Ввод в эксплуатацию десятиэтажного здания позволит восстановить права ещё 85 дольщиков, заключивших договоры с недобросовестной компанией. Строительство жилого комплекса началось в 2012 году. Застройщик ООО «Орион» допустил финансовые нарушения, дефицит средств на достройку 13 домов превысил миллиард рублей, без жилья могли остаться 1390 дольщиков.

Работы на объекте возобновилось в 2018 году с привлечением нового застройщика. Достроены восемь домов жилого комплекса, новосёлами стали уже более тысячи граждан.