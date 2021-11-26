Сеул, , 09:45 — REGNUM Более половины жителей Южной Кореи считают, что межкорейский саммит на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся в феврале 2022 года, невозможен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Консультативного совета по мирному воссоединению.

Две Кореи DDragonNk-Visual

По результатам опроса, проведённого 20−21 ноября среди тысячи человек, вышеуказанный ответ дали 53,9% респондентов.

40,1% участников опроса придерживаются противоположного мнения.

Напомним, что Южная Корея стремится использовать Олимпийские игры в Пекине, чтобы создать новый импульс для возобновления переговоров с Севером.

67,2% респондентов отметили, что объявление об окончании Корейской войны необходимо, а 27,6% ответили, что в этом нет необходимости.

Между тем 48,7% опрошенных считают, что возможный визит Папы Франциска в КНДР может помочь в установлении мира на Корейском полуострове, 48,9% — придерживаются противоположного мнения.