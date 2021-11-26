* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:44 — REGNUM *Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Около тысячи хазарейцев и шиитов — граждан Афганистана, собрались 25 ноября в Кабуле, чтобы выразить поддержку правительству «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвав сделать его «более инклюзивным» и разрешить всем женщинам учиться.

Джафар Махдави, генеральный секретарь «Партии народов Афганистана» и организатор встречи, сказал, что предыдущее правительство во главе с Ашрафом Гани было «самым темным пятном в истории Афганистана».

«Афганистана не был независимым, и иностранные посольства доминировали во всех сферах управления. Слава Богу, мы пережили этот темный период», — сказал он.

Аятолла Ваэззаде Бехсуди, афганский шиитский священнослужитель, также присутствовал на собрании и выразил поддержку усилиям Махдави по «выдвижению требований от имени хазарейского сообщества».

Махдави сказал, что с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в августе, «они положили конец войне, а ситуация в сфере коррупции и безопасности улучшилась».

Однако он призвал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к созданию «более инклюзивного» правительства и призвал новых правителей страны вновь открыть школы для девочек.

«Мы надеемся увидеть в ближайшие недели или месяцы инклюзивное правительство, в которое войдут представители всего народа», — сказал Махдави.

Представитель правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид также принял участие во встрече, подчеркнув «национальное единство и сотрудничество» афганского народа.

Хазарейцы и шииты в Афганистане в последние годы стали целью атак со стороны экстремистских группировок, включая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В прошлом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняли в преследовании и убийствах представителей этой этнической группы. Движение обвиняют в «массовых убийствах» хазарейцев в Мазари-Шарифе в 1998 году, где, по данным Human Rights Watch, было казнено не менее 2000 мирных жителей, в основном хазарейцев.

Нынешнее правительство, которое талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) называют временным, не включает женщин и почти полностью состоит из членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и большинство министров которого — пуштуны-сунниты.

Всего через несколько дней после того, как в августе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили свой контроль, в Бамиане была обезглавлена статуя Абдул Али Мазари, известного политического лидера хазарейцев.

Хотя никто не взял на себя ответственность за это деяние, известно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили две гигантские статуи Будды в Бамиане в 2001 году, объявив их противоречащими нормам ислама.