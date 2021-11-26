Элиста, , 09:43 — REGNUM Школы Элисты и Целинного решено перевести на дистанционное обучение, также будет приостановлена работа всех детсадов в этих муниципалитетах. Об этом в соцсетях вечером 25 ноября сообщил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Бату Хасиков Glava.region08.ru

«Дорогие земляки, в последние дни увеличилось количество обращений школьников с признаками ОРВИ. Обсудил ситуацию с главным санитарным врачом России Анной Юрьевной Поповой — пригласили группу специалистов в наш регион. Также вместе с @08rospotrebnadzor приняли решение перевести на дистанционное обучение все школы и приостановить работу всех детских садов в @gorod.elista и @tcelinnoe_rmo_rk», — написал на странице в instagram глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Калмыкии сообщил о вспышке энтеровирусной инфекции в школах и детсадах Элисты — на 25 ноября сообщалось о более чем 1,3 тыс. случаев заболевания.