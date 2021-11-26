Москва, 26 ноября 2021, 09:41 — REGNUM Властям следует думать о том, как увеличить доходы граждан, а не заниматься обновлением методик оценки бедности, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
"Как бедность ни считай, люди от этого богаче не станут! Чиновникам надо думать, как увеличить доходы граждан, а они вновь копаются в цифровых завалах нищеты», — рассуждает Журавлёв в Facebook.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд предлагает ввести новый инструмент для учета числа бедных в стране. Новый инструмент будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение минимального набора потребления, пишет «Коммерсантъ».
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