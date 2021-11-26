Москва, 26 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Властям следует думать о том, как увеличить доходы граждан, а не заниматься обновлением методик оценки бедности, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

«Как бедность ни считай, люди от этого богаче не станут! Чиновникам надо думать, как увеличить доходы граждан, а они вновь копаются в цифровых завалах нищеты», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд предлагает ввести новый инструмент для учета числа бедных в стране. Новый инструмент будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение минимального набора потребления, пишет «Коммерсантъ».