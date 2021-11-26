Сочи, Краснодарский край, , 09:41 — REGNUM Более 250 волонтеров будут помогать в организации и проведении финала первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «россия — страна возможностей», который пройдет с 27 по 29 ноября 2021 года на федеральной территории «Сириус».

Твой Ход АНО «Россия — страна возможностей»

Более 250 добровольцев будут помогать в проведении финала Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход». Это молодые люди от 18 до 25 лет, а также «серебряные» волонтеры из разных регионов страны, в том числе из Сибири, Урала, Приволжья, Северного Кавказа и Центральной России. Большинство из них имеют опыт волонтерской деятельности в своих вузах или городах, но кто-то попробует себя в качестве добровольца впервые.

«Опыт волонтерства у меня достаточно большой, начиная с помощи в приютах для животных и организации университетских событий, заканчивая участием в крупных мероприятиях ресурсного центра «Мосволонтер». Самыми запоминающимися стали конференция по искусственному интеллекту OpenTalks. AI, МАКС и Московский международный марафон. Теперь мне предстоит попробовать себя еще в одном очень масштабном мероприятии — финале Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход». Надеюсь познакомиться в «Сириусе» с интересными людьми, узнать для себя много нового и отлично поработать», — сообщила студентка Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана Ксения Никитина.

Более 1 800 человек подали заявки на участие в организации и проведении финала конкурса «Твой Ход» в качестве волонтеров. Более 250 из них успешно прошли интервью и собеседования и отправятся в «Сириус». Накануне все добровольцы поучаствовали в школе волонтера, где распределись по службам и узнали свой функционал. На финале они будут помогать программной дирекции и службе логистики, участвовать в техническом и информационном обеспечении мероприятий, размещении участников и гостей, а также в организации культурных и торжественных событий.

«Волонтерством я занимаюсь еще со школы, когда был вожатым в детском лагере. В университете внеучебная деятельность затянула по полной, и я стал организовывать мероприятия сначала на своем факультете, а потом уже для всего университета. Совсем недавно перешел на краевой уровень: был волонтером масштабного фестиваля аудиовизуального искусства. Теперь буду помогать в организации всероссийского финала «Твоего Хода». К сожалению, я не успел принять участие в самом конкурсе, но у меня появился шанс стать его частью в качестве волонтера. Я ожидаю море эмоций и нового опыта! Уверен, что финал пройдет классно и всем захочется вернуться на «Твой Ход» в следующем году», — поделился студент Пермского национального исследовательского политехнического университета Илья Демин.

«Мой волонтерский опыт не так уж велик, но я был добровольцем на чемпионатах России по кикбоксингу, фигурному катанию, тхэквондо и на различных региональных соревнованиях. Люблю быть нужным. С радостью отправлюсь помогать в проведении всероссийского финала «Твоего Хода», тем более мне очень нравится экосистема этого конкурса. Думаю, что поездка в «Сириус» будет бомбическая, все пройдет очень круто и непринужденно», — отметил студент Южно-Уральского государственного университета Вадим Багаутдинов.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» пройдет с 27 по 29 ноября 2021 года на федеральной территории «Сириус». Его участниками станет 1 000 студентов из 76 регионов страны. По итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.