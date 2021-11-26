Конкурс «Твой Ход»: более 250 волонтеров помогут в проведении финала
Сочи, Краснодарский край, 26 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Более 250 волонтеров будут помогать в организации и проведении финала первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «россия — страна возможностей», который пройдет с 27 по 29 ноября 2021 года на федеральной территории «Сириус».
Более 250 добровольцев будут помогать в проведении финала Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход». Это молодые люди от 18 до 25 лет, а также «серебряные» волонтеры из разных регионов страны, в том числе из Сибири, Урала, Приволжья, Северного Кавказа и Центральной России. Большинство из них имеют опыт волонтерской деятельности в своих вузах или городах, но кто-то попробует себя в качестве добровольца впервые.
Более 1 800 человек подали заявки на участие в организации и проведении финала конкурса «Твой Ход» в качестве волонтеров. Более 250 из них успешно прошли интервью и собеседования и отправятся в «Сириус». Накануне все добровольцы поучаствовали в школе волонтера, где распределись по службам и узнали свой функционал. На финале они будут помогать программной дирекции и службе логистики, участвовать в техническом и информационном обеспечении мероприятий, размещении участников и гостей, а также в организации культурных и торжественных событий.
Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» пройдет с 27 по 29 ноября 2021 года на федеральной территории «Сириус». Его участниками станет 1 000 студентов из 76 регионов страны. По итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.
Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.