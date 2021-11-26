Турочакский район, Алтай, , 09:40 — REGNUM В Республике Алтай в 8:03 утра по местному времени зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Землетрясение на Алтае Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия располагался на территории Турочакского района, примерно в 26 км от поселений Иогач и Уймень, а также от Телецкого озера.

Интенсивность сотрясений в эпицентре достигала 4,1 балла по оценке MSK64.

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