Черкесск, , 09:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесии предъявили обвинение жителю города Саров Нижегородский области. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть женщины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Сплав на рафте Gengiskanhg

Как установило следствие, подозреваемый организовал сплав по реке на надувной лодке (рафте) и привлек к нему 12 жителей города Саров. Однако во время сплава 6 мая 2021 года лодка столкнулась с деревом, из-за внештатной ситуации утонула одна из участников похода.

Следствие считает, что в гибели туристки виновен организатор сплава, не принявший мер для обеспечения безопасности людей. В настоящее время расследование находится на завершающем этапе.