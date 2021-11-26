Нур-Султан, , 09:37 — REGNUM Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбайкажы Таганулы призвал владельцев торговых центров и всех предпринимателей страны заменить слово «черная пятница» на «щедрую пятницу». Об этом сообщает BAQ.KZ.

«В обществе обсуждается слово «черная пятница», которое в последние годы используется как маркетинговый способ привлечения людей к массовой торговле. Слово «жума» (пятница) в нашей религии и традициях означает священное, почитаемое понятие. Поэтому я бы хотел призвать владельцев торговых центров страны и всех граждан предпринимателей заменить слово «черная пятница» на «щедрую пятницу», — отметил Наурызбайкажы Таганулы.

По его словам, «щедрая пятница» звучит со смыслом и соответствует пониманию народа.

«Поскольку пятница — это священный день для мусульманского сообщества, переименование «Чёрной пятницы» на «Щедрую пятницу» было бы данью уважения нашему народу. Таким образом, в результате своих добрых намерений наши бизнесмены получат благодарность и поддержку от многих людей в рамках акции «Щедрая пятница», — говорится в обращении муфтия Наурызбаякажы Таганулы.