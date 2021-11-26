Вильнюс, , 09:37 — REGNUM Оказание консульских услуг временно прекращено посольством Китая в Литве, 25 ноября сообщили в пресс-службе китайской дипломатической миссии.

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В заявлении отмечается, что о возобновлении оказания этих услуг будет объявлено позже. Ранее Пекин решил понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах из-за недавнего открытия Литвой представительства Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября представитель посольства КНР в Вильнюсе Цюй Байхуа призвал литовские власти отказаться от формулировки «представительство Тайваня», которое начало работу 18 ноября.

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