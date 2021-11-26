Владивосток, , 09:36 — REGNUM В Приморском крае проходят обыски в рамках расследования двух уголовных дел, заведённых на бывшего депутата Государственной думы от региона Сергея Сопчука. Его подозревают в легализации полученных преступным путём денежных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщили 26 ноября «Вести. Приморье».

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Дела экс-депутата квалифицированы как особо важные и расследуются следственным управления СК РФ Приморья. Предполагается, что Сергей Сопчук в течение 19 лет занимая должности в администрации края и являясь депутатом, незаконно участвовал в деятельности нескольких предприятий, некоторые из них были расположены не в России. В том числе он незаконно предоставил более 1 млрд рублей займов компании ООО «Терней золото», которая фактически принадлежала ему и была оформлена на его сестру и племянника.

Сергея Сопчука также обвиняют в том, что он с помощью доверенных лиц присвоил землю, на которой построил комплекс «Маяк» и получал от его работы доходы.

Как сообщало ИА REGNUM, судебные приставы конфисковали у Сергея Сопчука доли компании «Терней Золото», разрабатывающей крупное месторождение в Приморском крае. Часть компании фактически передана «Росимуществу». Впоследствии актив планируют выставить на торги.