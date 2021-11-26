Кабул, , 09:34 — REGNUM Более десяти тысяч граждан стран Центральной Азии сражаются вместе с террористическими организациями в Афганистане, передает Ariana News.

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН / UNODC) заявило, что более 10 тыс. граждан стран Центральной Азии сражаются вместе с террористическими организациями в Афганистане.

UNODC сообщает, что центральноазиатский регион имеет границу с Афганистаном примерно в 2,4 тысячи километров, и в связи с быстро меняющейся ситуацией в Афганистане некоторые регионы могут оказаться полем возможной террористической деятельности.

Источник добавил, что более 60 процентов населения этих стран моложе 29 лет, и это требует проведения политики, создания институтов и систем, чтобы сделать молодых людей устойчивыми к внешнему влиянию, пропаганде экстремизма и терроризма.