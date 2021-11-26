Воронеж, , 09:34 — REGNUM Глава Новохопёрского муниципального района Воронежской области Виктор Петров скончался, об этом стало известно вечером 25 ноября. Соболезнования семье Виктора Петрова и жителям района от имени губернатора Александра Гусева опубликованы в телеграм-канале правительства региона.

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«Виктор Тихонович Петров был одним из самых опытных и образованных управленцев. Новохоперский район под его многолетним руководством добился заметных успехов в своем социально-экономическом развитии. Как бывший учитель Виктор Петров умел находить подход к людям, и очень многие из них отвечали ему уважением и благодарностью. Мудрость и дальновидность всегда помогали ему решать и сложные служебные задачи. От нас ушла яркая личность, глубокий человек, эффективный организатор. Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Тихоновича, всем жителям Новохоперского района», — сказал губернатор.

Виктор Петров скончался в возрасте 65 лет. Новохопёрским районом он бессменно руководил с 1996 года.