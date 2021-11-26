Брест, Белоруссия, , 09:34 — REGNUM В пятницу, 26 ноября в мемориальном комплексе «Брестская крепость» открывается выставка «Предвосхищая Нюрнберг», приуроченная к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса и вынесения приговора главным нацистским преступникам. Выставка экспонируется впервые.

За колючей проволокой Фонд Александр Печерский

Выставка «Предвосхищая Нюрнберг. Преступления против человечности в работах Меера Аксельрода» создана Фондом Александра Печерского и состоит из 23 репродукций работ советского художника Меера Аксельрода (цикл «Немецкая оккупация»), дополненных фотографиями периода Великой Отечественной войны — свидетельствами зверств фашистов.

Экспозиция рассказывает о героизме и страданиях населения на временно оккупированных территориях, и имеет не только художественную, но и историческую ценность, как созданная современником и свидетелем событий. Тематика работ отражает преступления, по которым были выдвинуты обвинения на Нюрнбергском процессе: «Военные преступления» и «Преступления против человечности».

Уникальность работ Меера Аксельрода заключается в том, что он, не будучи участником военных действий, не проживая в годы войны на оккупированной территории, смог написать реалистичные картины, передать образ «человека на войне», его боль и страдания, показать его величие на основе рассказов очевидцев и своих собственных ощущений.

Работы Меера Аксельрода в полной мере можно назвать работами, обличающими нацизм, криком боли о погибших, надеждой на недопустимость войн и конфликтов в будущем.

Выставка экспонируется на 1-м этаже Музея обороны Брестской крепости до 15 января 2022 года. Куратор выставки — Юлия Макарова.

Цикл «Немецкая оккупация» в основном создан в годы войны, в 1942—1943 годах в Алма-Ате, где советский художник Меер Аксельрод работал над декорациями к фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Встречаясь с беженцами из Польши и Белорусской ССР, он выслушивает их рассказы о том, чему они стали свидетелями. Ужасы войны потрясли Меера Аксельрода настолько, что он создал одну за другой десятки картин, рисунков, эскизов с говорящими названиями «Расстрел», «Палачи», «Насильники», «Вешатели».

К работе над циклом Меер Аксельрод вернулся незадолго до смерти, в 1960-е годы. Тогда, в частности, им создана картина «Узник» — единственный прижизненный портрет организатора восстания в лагере смерти Собибор Александра Печерского.

В последние годы выставки «Немецкая оккупация» с успехом прошли в художественных и исторических музеях России, Беларуси, Израиля и Хорватии.