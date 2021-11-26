Краснодар, , 09:33 — REGNUM Жительница Краснодарского края несколько месяцев не знала, что стала обладательницей почти 60 млн рублей по лотерейному билету «Спортлото», который она купила на сдачу в магазине. Об этом сообщили в «Столото».

Лотерея (сс) jackmac34

Отмечается, что Алена С. из Краснодарского края летом во время поездки по России оказалась в Мурманске. Девушка зашла за продуктами в магазин, и продавец на кассе предложила ей на сдачу купить билет государственной лотереи.

«Результаты 5989-го тиража оказались для участницы ошеломительными: Алена выиграла суперприз в размере 58 761 825 рублей. Правда, об этом она узнала лишь спустя несколько месяцев», — сообщили РИА Новости в компании.

Девушка при покупке билета оставила свой номер телефона. Через несколько месяцев она решила зарегистрировать личный кабинет на сайте «Столото» и снова указала этот же номер.

«Смотрю, а в личном кабинете числится неполученный выигрыш 58 млн рублей. В тот момент у меня было шоковое состояние», — сказала победительница.

Девушка призналась, что потратит часть денег на высшее образование, путешествие по Канаде, а также пожертвует в фонд помощи животным.

Как сообщало ИА REGNUM, более 330 млн рублей выиграл в лотерею житель Твери, но с декабря прошлого года он не обращается за выигрышем. В компании уточнили, что такой выигрыш — крупнейший для Тверской области. Он также вошел в тройку крупнейших выигрышей 2020 года по статистике «Столото».

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