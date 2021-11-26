Петропавловск-Камчатский, 26 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Почти на три часа закрыла полуторагодовалого сына в автомобиле женщина, проживающая на Камчатке, на время, пока она ходила в салон красоты. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Ребенок в машине

Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Петропавловску-Камчатскому поступило сообщение о том, что в одном из припаркованных автомобилей долгое время находится без взрослых малолетний ребенок.

Также указывается, что на место вызова прибыли полицейские, обнаружившие там автомобиль «Митсубиси Аутлендер», на заднем сидении которого в автокресле находился маленький мальчик без взрослых. После этого правоохранители пытались привлечь внимание автовладельца подойти к своему транспортному средству путем попыток включения автомобильной сигнализации, однако владелец не появлялся.

«Так как ребенок длительное время находился один в запертом автомобиле, подверженный опасности, полицейские приняли решение разбить стекло двери автомобиля. В этот момент к ним подошла гражданка, мать ребенка. 34-летняя женщина пояснила, что была в салоне красоты. Несмотря на то, что горожанка слышала, как несколько раз сработала автосигнализация, она не выходила, так не могла прервать косметическую процедуру. В общей сложности мальчик 2020 года рождения оставался в автомобиле один без присмотра 2 часа 50 минут», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что с указанной гражданкой сотрудниками полиции была проведена профилактическая беседа, а также в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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