26 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано о том, что закон о расширении доступа товаров, произведенных в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на российский рынок якобы обостряет конфликт в Донбассе.

Оксана Переможенко, , 13:20 — REGNUM Закон о расширении доступа товаров, произведенных в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на российский рынок якобы обостряет конфликт в Донбассе. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европейский союз сожалеет о принятии российского закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 15 ноября, об упрощении торговых правил, чтобы расширить доступ товаров из временно неподконтрольных правительству районов Донецкого и Луганского регионов Украины», — отметил дипломат.

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Стано добавил, что в этой связи Брюссель призывает Российскую Федерацию отменить это решение и «прекратить предпринимать односторонние действия, которые лишь будут провоцировать дальнейшее ухудшение ситуации на востоке Украины».

Заявление чиновника обсудили на странице украинского политолога Юрия Дудкина в социальной сети Facebook. Многие комментирующие напомнили об экономической блокаде украинской стороной республик Донбасса. По мнению людей, Евросоюзу не должно вмешиваться в этот вопрос, а лучше, если бы Европа решала свои проблемы, связанные, например, с миграционным кризисом.

Юрий Дудкин Facebook.com

«Кто приведет мне пример, когда Путин, испугавшись ультиматумов или требований Запада, пошел на попятную?..» — поинтересовался в связи с заявлением европейского чиновника Юрий Дудкин.

«Потребовал оставить жителей Донбасса в экономической блокаде. Гуманно, нечего сказать», — с сарказмом написал Валентин Х.

«А они кто такие, чтобы требовать от Путина хоть чего-нибудь?» — не понимает Елена И.

«Путин просто не замечает этих стонов», — добавил Валерий В.

«Сборище параноиков и истеричек», — отреагировал Николай Л.

«Свои проблемы пусть решают», — призвала Вера М.

«Моська, знать, она сильна…» — смеется Светлана Г., приводя цитату из басни И. А. Крылова «Слон и Моська».

«А может, они специально, зная Путина, требуют прекратить, чтоб он дальше пошел! Ох, непроста паутина политических перипетий», — добавил Sergei P.

«Очень гуманно…» — посетовала Екатерина Г., комментируя требование Петера Стано.

«Пусть для начала свою проблему с эмигрантами решат, гуманисты хреновы», — призвала Марина М.

«Есть такой культурный русский посыл на такие просьбы — идти лесом», — написал Илья Ф.

«Значит, понимают, что уровень жизни вырастет в республиках по отношению к колонии «Украина»!» — отметил Andre B.

Украинский силовик на передовой. Донбасс mvs.gov.ua

«ЛДНР — это Россия, и хватит истерик…» — подытожил Андрей Б.

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Напомним, 15 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ с поручением российскому правительству обеспечить равные условия допуска товаров, произведенных в республиках Донбасса, на российский рынок, а также в сферу государственных и муниципальных закупок.