Варшава, 26 ноября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Заместитель главы Союза работодателей Польши Войцех Варский в интервью Polskie Radio заявил, что без иностранцев экономика страны не смогла бы функционировать.

(сс) Ehrecke Свекольное поле

«К счастью, к нам возвращаются иностранные работники. Потому что, если бы не они, в основном граждане Украины, Белоруссии и стран Азии, мы бы просто не справились. Это очень хорошо ощущается», — сказал Варский.

По его словам, до пандемии в его союзе работодателей было лишь несколько работников с Украины, а сейчас их определенно больше.

«В настоящее время большинство польских фирм из сферы услуг в основном опираются на труд заграничных работников. Они для нас очень важны, без них польская экономика перестала бы функционировать», — добавил он.