Ульяновск, 26 ноября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Ульяновская область станет пилотным регионом по реализации программы «Минипром» по созданию промышленных парков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Алексея Русских по итогам встречи с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Ulgov.ru Делегация Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым

На встрече обсудили проблемные вопросы в сфере экономики региона, подходы решению и возможные направления для сотрудничества. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей отметил, что второй год губернаторы «лавируют между ограничениями» в пандемию коронавируса и «попытками сохранить баланс экономики».

«С Ульяновской областью мы имеем большой и позитивный опыт сотрудничества по двум позициям — тарифообразование для ресурсоснабжающих компаний и сотрудничество с институтом бизнес-защитника», — сказал Борис Титов.

По его словам, он передал пакет предложений в правительство России по дополнительным мерам поддержки бизнеса. Они находятся в работе. При этом бизнес-омбудсмен отметил, что при помимо федеральных решений регионы ведут индивидуальную работу с бизнесом.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в регионе из-за пандемийных ограничений в несколько раз сократилась проходимость в торговых центрах. При этом темпы вакцинации стали расти и власти рассчитывают, что ситуация стабилизируется и готовятся рассмотреть предложения по ослаблению ограничений для бизнеса

Также участники встречи обсудили механизмы борьбы с теневой экономикой. По словам губернатора, планируется развивать налогооблагаемую базу и поддерживать предприятия, создающие новые рабочие места и регистрирующиеся в Ульяновской области, а также инвестировать в производственный малый бизнес.

Дополнительным инструментом для Ульяновской области может стать программа «Минипром» по созданию промпарков. Институт омбудсмена реализует данную программу в трёх городах и может предложить Ульяновску объединить в подобном проекте вузы, научно-исследовательские центры, дизайнеров, маркетинг.

«Ульяновская область готова выступить еще одним пилотом этой программы», — заверил Алексей Русских.

По его словам, в приоритете работы властей — стратегические проекты и управление экономикой. Также перспективным направлением сотрудничества назвали взаимодействие в рамках Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, председателем которого является Борис Титов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Ульяновской области прошёл VII Российско-Китайский молодёжный форум. В этом году участниками стали 450 человек. Состоялись тематические сессии, посвящённые науке и инновации, туризму, культуре, искусству, молодёжному предпринимательству и образованию.