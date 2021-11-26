Оренбург, 26 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная в январе-сентябре 2021 года, составила 37 204,1 рубля, что на 7,7% выше, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом сообщает Оренбургстат.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за девять месяцев увеличилась на 1,2% к уровню 2020 года.

По-прежнему размер зарплаты в разных отраслях сильно отличается. Так, на предприятиях, занятых с сфере добычи полезных ископаемых, работники получают в среднем 70 112,9 рубля, а работники сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 20 468,8 рубля.