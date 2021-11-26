Москва, 26 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Высотные истребители-перехватчики МиГ-31 после модернизации обеспечат безопасность Северного морского пути, к которому растёт внимание со стороны других государств. Об этом заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил 26 ноября ТАСС.

Atomic-energy.ru Северный морской путь

Говоря о модернизации самолетов МиГ-31, которая проходит на авиационном заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде, Попов отметил, что это самолёты планируется использовать «для защиты суверенного воздушного пространства России на северных направлениях». Там очень мало аэропортов и аэродромов, возможности применения авиации ограничены.

В Заполярье восстановлены десять аэродромов советских времён, ещё несколько площадок готовят к эксплуатации, добавил он.

«Очень много стран обратили внимание на Северный морской путь. Там и климатические, и географические условия стали лучше», — сказал Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе арктической экспедиции «Умка-2021» на архипелаг Земля Франца-Иосифа истребители МиГ-31 совершили длительный полет к Северному полюсу. В мае 2021 года начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин рассказал об отработке экипажами МиГ-31 боевого дежурства в этой зоне.

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