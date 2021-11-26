Баку, 26 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 25 ноября выявили 1880 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 12 352 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

За время пандемии в республике выявили 580 507 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 545 035 человек, в том числе 1835 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 27 736 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 7736 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 27 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1924 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 11 584 тестов. Выздоровевшими медики признали 1873 человека. Скончались 23 пациента с диагнозом COVID-19.