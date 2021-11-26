Черкесск, 26 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии два человека отравились насмерть угарным газом. Погибшие — пенсионерка и её 20-летняя внучка. По факту ЧП проводится проверка, сообщили 26 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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«Желая повысить температуру в доме, женщины закрыли все окна и двери в помещении, где была включена газовая печь и колонка», — говорится в сообщении СК по региону.

Как установлено, трагедия произошла в ауле Каменномост 23 ноября. В домовладении было холодно и погибшие хотели погреться, включив газовые приборы. Пришедшая вечером мать девушки обнаружила дочь и бабушку без сознания. Она вызвала врачей, но те не смогли спасти пострадавших.

В настоящее время следователи назначили ряд экспертиз, изъята газовая колонка, проводятся другие следственные действия для установления обстоятельств случившегося.