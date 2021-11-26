Таганрог, Ростовская область, 26 ноября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Таганроге сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших людей — не хватает мест и сотрудников. В соцсетях появились кадры, на которых видно, что тела усопших в черных пластиковых пакетах лежат прямо на улице рядом с моргом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Лежат мертвые тела, они лежат здесь уже с понедельника. Это всё трупы с бирками», — прокомментировала за кадром автор видео.

Как сообщили «Вести», жители говорят о том, что не могут похоронить умерших родственников по две-три недели. Причина — в нехватке сотрудников и оборудования в местном морге из-за выросшей нагрузки в связи с пандемией коронавируса.

«В связи с тем, что занимаемые МБУЗ «Патолого-анатомическое бюро» Таганрога площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке, в настоящее время действительно сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции», — цитирует Интерфакс представителя администрации Таганрога.

В настоящее время увеличено количество вскрытий тел, также под хранение тел передана холодильная камера для хранения биопсийного материала. Городские власти намерены просить о выделении средств на приобретение холодильного оборудования.