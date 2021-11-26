Ташкент, 26 ноября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Бостанлыкском районе Ташкентской области 25 ноября было перекрыто русло реки Пскем для строительства Пскемской ГЭС. Об этом сообщает Газета.уз.

Chintohere ГЭС

Как отмечает издание, пока идет строительство, река будет проходить через подземный туннель протяженностью около 10 километров.

«Пскемская ГЭС — уникальный и сложный проект. Только на геолого-разведочные работы ушло два с половиной-три года. Высота плотины Чарвакского водохранилища — 167 метров, Тупалангской плотины — 187 метров, плотина же Пскемского водохранилища будет высотой 200 метров», — говорится в публикации.

Таким образом, отмечают журналисты издания, сооружение войдёт в десятку самых крупных плотин мира. Также отмечается, что технико-экономическое обоснование проекта использования гидроэнергетического потенциала реки Пскем было разработано ещё при СССР, в 1987 году.

«Осенью 2018 года на основе технического поручения, разработанного АО «Гидропроект», были начаты проектно-изыскательские, исследовательские и предварительные строительно-монтажные работы», — отмечается в публикации.

По данным пресс-службы «Узбекгидроэнерго», Пскемская ГЭС, которая расположится на расстоянии 120 км к северо-востоку от Ташкента и 45 км вверх от Чарвакского водохранилища, будет иметь мощность 400 МВт и вырабатывать в год в среднем 946,1 миллиона кВт. ч электроэнергии. Она станет второй по величине ГЭС после Чарвакской ГЭС.