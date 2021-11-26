Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области возбуждено уголовное дело против 18-летней девушки, которая ездила с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Водительское удостоверение

«Сотрудниками ДПС ГИБДД на маршруте патрулирования была остановлена автомашина, под управлением девушки 2003 г.р., у которой выявлено водительское удостоверение с признаками подделки. По результатам исследования ЭКЦ УМВД России по Ярославской области установлено, что изъятый документ изготовлен при помощи электрофотографического принтера», — сообщили в УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Девушке грозит до одного года лишения свободы.