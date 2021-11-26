Каракас, 26 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Кубу, где принял участие в открытии центра Фиделя Кастро. Как отмечает газета El Mundo, появление венесуэльского лидера в Гаване было неожиданным.

Presidencia.gob.ve Николас Мадуро

По данным издания, о поездке ранее не сообщалось.

На открытие центра Мадуро прибыл вместе со своим кубинским коллегой Мигелем Диасом-Канелем и братом Фиделя Раулем. Венесуэльского лидера также сопровождала его супруга Силия Флорес.

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Как сообщало ИА REGNUM, центр по сохранению наследия лидера кубинской революции Фиделя Кастро был открыт в столице республики Гаване 26 ноября в пятую годовщину его смерти.