Нижневартовск, Югра, 26 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) арестовали директора филиала «Управления капитального строительства Югры» за получение взятки размером 35 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.

Пресс-служба «Единой России» в ХМАО Строительство больницы в Нижневартовске

Первым следственным отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по ХМАО возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), отмечает издание.

По словам источника, директор нижневартовского филиала УКС получил взятку за лоббирование интересов коммерческой организации при заключении и реализации госконтракта по строительству больницы в Нижневартовске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на стройплощадке Нижневартовской окружной клинической больницы, которую строят более 10 лет, сотрудниками Федеральной службы безопасности России в конце октября 2021 года проводились оперативные мероприятия.